Пахмутова столкнулась с невозможностью выйти на улицу после смерти Добронравова

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После смерти поэта-песенника Николая Добронравова его супруга Александра Пахмутова не может выйти на улицу, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом. Об этом рассказал певец Юлиан в беседе с "МК".

Фото: Скриншот с видео, YouTube

По его словам, у дома легендарного композитора круглосуточно дежурят журналисты, которые рвутся через охрану подъезда к квартире.

"Понятно, что Александра Николаевна сейчас не в силах разговаривать. Им уже объясняли по-хорошему: Пахмутовой 93 года, не изводите человека. Но всё равно стоят. В результате просто открывают окна в квартире, чтобы Александра Николаевна подышала свежим воздухом", — заявил Юлиан.

Певец добавил, что уже третий день атакуют также и его.

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