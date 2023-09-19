После смерти поэта-песенника Николая Добронравова его супруга Александра Пахмутова не может выйти на улицу, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом. Об этом рассказал певец Юлиан в беседе с "МК".
По его словам, у дома легендарного композитора круглосуточно дежурят журналисты, которые рвутся через охрану подъезда к квартире.
"Понятно, что Александра Николаевна сейчас не в силах разговаривать. Им уже объясняли по-хорошему: Пахмутовой 93 года, не изводите человека. Но всё равно стоят. В результате просто открывают окна в квартире, чтобы Александра Николаевна подышала свежим воздухом", — заявил Юлиан.
Певец добавил, что уже третий день атакуют также и его.
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В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.