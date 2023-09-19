Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инновационное лечение: в Америке разработали новые пути борьбы с тройным негативным раком груди
Пластическая хирургия: операции, которые часто ухудшают внешность
Экс-разведчик Кедми назвал возможные сроки российского наступления на Украине
Стал известен мотив жены Игоря Николаева, скрывающей его состояние: хочет защитить дочь от стресса
Александр Песков на похоронах Гришечкина рассказал, что актёр предчувствовал свою смерть
Филлеры в губах не влияют на поцелуи
Умер "отец" легендарной "копейки" ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк
Профессор Анатолий Альтштейн: в России можно ожидать подъём заболеваемости разновидностью коронавируса "Пирола"
Врач Александр Соловьёв спрогнозировал новую волну коронавируса в России

Директор Вячеслава Гришечкина устроил скандал на похоронах актёра

0:59
Общество

В Москве в Театре на Юго-западе завершилось прощание с заслуженным артистом РФ Вячеславом Гришечкиным. Под конец церемонии директор актёра Максим, которого покойный при жизни называл своим приёмным сыном, неожиданно устроил скандал. Об этом сообщает "МК".

Директор Вячеслава Гришечкина устроил скандал на похоронах актёра
Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Молодому человеку не понравилось, как ведут себя журналисты на траурном мероприятии. Его почему-то поразило то, что звёзд, присутствующих на прощании, просили поделиться воспоминаниями о Вячеславе.

"Ребята, у вас вообще совесть есть? Всё, что вы творите сегодня, — это полный беспредел. Слава бы этого точно не оценил", — возмутился директор артиста.

По его словам, Гришечкин заменил ему отца, так как он одиночка.

Ранее стало известно, что коллега актёра по сериалу "Счастливы вместе" Юлия Захарова явилась на прощание пьяной и нецензурно обругала журналистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти мужа

В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.

Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова
На могиле Галины Волчек начали устанавливать новый памятник взамен скандального
На могиле Галины Волчек начали установку нового памятника взамен скандального
Врач предсказал россиянам тридемию в нынешнем году
Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути
США готовят второй фронт с Россией в Центральной Азии Любовь Степушова Первому тосту за российско-французскую дружбу более 400 лет Сергей Лебедев Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова
Врач Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Последние материалы
Врач Александр Соловьёв спрогнозировал новую волну коронавируса в России
Дмитрий Борисов снова будет ведущим шоу "Эксклюзив" на Первом канале
Перед нанесением макияжа кожу необходимо увлажнить
Певица Ариана Гранде подала на развод с мужем после двух лет брака
Врач предупредила о последствиях отказа от сахара
Пьяная звезда сериала "Счастливы вместе" Захарова обругала журналистов на похоронах Гришечкина
Первому тосту за российско-французскую дружбу более 400 лет
Аналитики выяснили, в каком регионе быстрее всего накопить на дом
Пищевые добавки с омегой-3 могут быть опасны прогорклостью и недостаточно полезны
Задержана мать 10-месячного ребёнка, убитого на юго-востоке Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников