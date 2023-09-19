Директор Вячеслава Гришечкина устроил скандал на похоронах актёра

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В Москве в Театре на Юго-западе завершилось прощание с заслуженным артистом РФ Вячеславом Гришечкиным. Под конец церемонии директор актёра Максим, которого покойный при жизни называл своим приёмным сыном, неожиданно устроил скандал. Об этом сообщает "МК".

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Молодому человеку не понравилось, как ведут себя журналисты на траурном мероприятии. Его почему-то поразило то, что звёзд, присутствующих на прощании, просили поделиться воспоминаниями о Вячеславе.

"Ребята, у вас вообще совесть есть? Всё, что вы творите сегодня, — это полный беспредел. Слава бы этого точно не оценил", — возмутился директор артиста.

По его словам, Гришечкин заменил ему отца, так как он одиночка.

Ранее стало известно, что коллега актёра по сериалу "Счастливы вместе" Юлия Захарова явилась на прощание пьяной и нецензурно обругала журналистов.

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