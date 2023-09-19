В Москве в Театре на Юго-западе завершилось прощание с заслуженным артистом РФ Вячеславом Гришечкиным. Под конец церемонии директор актёра Максим, которого покойный при жизни называл своим приёмным сыном, неожиданно устроил скандал. Об этом сообщает "МК".
Молодому человеку не понравилось, как ведут себя журналисты на траурном мероприятии. Его почему-то поразило то, что звёзд, присутствующих на прощании, просили поделиться воспоминаниями о Вячеславе.
"Ребята, у вас вообще совесть есть? Всё, что вы творите сегодня, — это полный беспредел. Слава бы этого точно не оценил", — возмутился директор артиста.
По его словам, Гришечкин заменил ему отца, так как он одиночка.
Ранее стало известно, что коллега актёра по сериалу "Счастливы вместе" Юлия Захарова явилась на прощание пьяной и нецензурно обругала журналистов.
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