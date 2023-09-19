Пьяная звезда сериала "Счастливы вместе" Захарова обругала журналистов на похоронах Гришечкина

Звезда сериала "Счастливы вместе" Юлия Захарова не смогла пропустить похороны заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина, хотя на людях она появляется редко.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Но, ставшая известной зрителям по роли Лены Полено, актриса появилась на траурном мероприятии изрядно подвыпившей. И из-за этого она с трудом держалась на ногах, пишет "МК".

Журналисты начали снимать Захарову. Та, увидев это, разразилась нецензурной тирадой.

Проблемы с алкоголем у артистки уже давно. Коореспонденты издания задали ей прямой вопрос, почему на прощание с коллегой она пришла пьяной. В ответ актриса лишь развела руками. С похорон её увели под руки.

Напомним, Гришечкин, известный по сериалам "Солдаты", Бригада" и "Счастливы вместе", умер в Москве от обширного инфаркта на 63-м году жизни.

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