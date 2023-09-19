Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аналитики выяснили, в каком регионе быстрее всего накопить на дом
Пищевые добавки с омегой-3 могут быть опасны прогорклостью и недостаточно полезны
Задержана мать 10-месячного ребёнка, убитого на юго-востоке Москвы
Россияне массово бронируют поездки в Китай, спрос вырос вдвое с 2019 года
Американские учёные выяснили, что работа мозга и памяти сложнее, чем думали раньше
Сокольская: вакцинация и правильный рацион защитят ребёнка от ОРВИ и COVID-19
Диета для детей с диабетом: низкие углеводы не рекомендованы из-за риска недостатка питательных веществ
Арестович* снова раскритиковал Зеленского за узурпацию: "Придет время, украинцы будут умолять о выборах"
Вслед за Турцией ещё одна популярная у россиян страна изменила своё название

Пьяная звезда сериала "Счастливы вместе" Захарова обругала журналистов на похоронах Гришечкина

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Счастливы вместе" Юлия Захарова не смогла пропустить похороны заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина, хотя на людях она появляется редко.

Пьяная звезда сериала "Счастливы вместе" Захарова обругала журналистов на похоронах Гришечкина
Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Но, ставшая известной зрителям по роли Лены Полено, актриса появилась на траурном мероприятии изрядно подвыпившей. И из-за этого она с трудом держалась на ногах, пишет "МК".

Журналисты начали снимать Захарову. Та, увидев это, разразилась нецензурной тирадой.

Проблемы с алкоголем у артистки уже давно. Коореспонденты издания задали ей прямой вопрос, почему на прощание с коллегой она пришла пьяной. В ответ актриса лишь развела руками. С похорон её увели под руки.

Напомним, Гришечкин, известный по сериалам "Солдаты", Бригада" и "Счастливы вместе", умер в Москве от обширного инфаркта на 63-м году жизни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти мужа

В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.

Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова
На могиле Галины Волчек начали устанавливать новый памятник взамен скандального
На могиле Галины Волчек начали установку нового памятника взамен скандального
Врач предсказал россиянам тридемию в нынешнем году
Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути
Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис Любовь Степушова Перебор чиновников в стране всегда приводит к революции Сергей Лебедев Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова
Врач Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Последние материалы
Арестович* снова раскритиковал Зеленского за узурпацию: "Придет время, украинцы будут умолять о выборах"
Вслед за Турцией ещё одна популярная у россиян страна изменила своё название
Примерно 2 тысячи детей-сирот в Подмосковье с начала текущего года нашли новые семьи
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
ГИБДД: водителю, забывшему права дома, при проверке помогут их фото в смартфоне
USP: Использование клеточной терапии может снизить риск смерти от COVID-19 на 60%
Риелтор Апрелев: рост цен на квартиры замедлится, а ипотека станет заградительной
В Белоруссии запустят производство китайских автомобилей Hongqi
Поставки грузинского вина в Россию выросли на 22,7% за восемь месяцев 2023 года
Учёные назвали простой способ избавиться от стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников