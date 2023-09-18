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В Чувашии колледжи впервые обогнали вузы по числу абитуриентов

2:39
Общество

На заседании в региональном правительстве глава Минобразования Чувашии, Дмитрий Захаров, сообщил, что число заявлений, поданных абитуриентами в колледжи и техникумы республики, впервые превысило количество заявлений в вузы. Это свидетельствует о росте популярности среднего профессионального образования.

В Чувашии колледжи впервые обогнали вузы по числу абитуриентов
Фото: Wikipedia

На следующий учебный год в техникумы и колледжи поступило более 27 тысяч заявлений, в то время как в вузы поступило свыше 25 тысяч заявлений. Этот факт подчеркивает увеличившееся внимание к среднему профессиональному образованию.

Захаров также отметил, что около 60% выпускников девятых классов республики выбрали обучение по программам среднего профессионального образования, что сравнимо с прошлым годом.

Техникумы и колледжи, находящиеся в районах Чувашии, такие как Алатырь, Батырево, Вурнары, Мариинский Посад, Цивильск, Шумерля, Ядрин, привлекли 1 298 заявлений, при конкурсе составляющем 0,8 человека на одно бюджетное место.

Министр пояснил, что в республике выделено 7 176 бюджетных мест в техникумах и колледжах, и при наличии свободных мест прием документов будет продолжаться до 25 ноября.

Среди специальностей, которые пользуются особой популярностью у абитуриентов, выделяются пожарная безопасность, IT-специальности, медицинские и строительные специальности, дизайн и другие. Работники востребованных профессий включают дефектоскопистов, электромонтеров, операторов информационных систем и ресурсов, мастеров по ремонту автомобилей, машинистов крана, сварщиков, поваров и мастеров отделочных строительных работ.

В республике доступно обучение в 23 профессиональных образовательных организациях и 12 вузах. На бюджетной основе предусмотрено 11 522 бюджетных мест для приема на первый курс, что на 912 больше, чем в предыдущем учебном году, включая 4 346 бюджетных мест в вузах. Некоторые направления подготовки высшего образования, такие как лингвистика, юриспруденция, стоматология, фармация, информационная безопасность автоматизированных систем, прикладная математика и информатика, педиатрия, также пользуются повышенным спросом среди абитуриентов.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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