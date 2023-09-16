Макаревич* дает советы киевскому режиму, как действовать против России

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Некогда популярный в России певец Андрей Макаревич*, а ныне "либерал" бежавший из страны, "очень надеется", что Украина сможет возвратить себе все земли.

Фото: Википедия

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Влобушкинъ".

"Это условие, а не шаг, навстречу к примирению. У тебя отобрали полквартиры, а потом пришли и сказали: давай дружить, а то хуже будет. Это шаг навстречу примирению или что? А ты скажешь: ты мне верни, что отнял, а потом посмотрим, будем мы с тобой дружить или лучше от тебя держаться подальше", — говорит иноагент.

Певец надеется, что киевская власть не пойдет на переговоры по примирению.

Напомним, Макаревич* постоянно участвует в акциях в поддержку Незалежной. Причём он ни разу не был замечен в каких-то акциях в поддержку жителей Донбасса.

*Признан иностранным агентом Минюстом России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.