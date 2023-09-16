Зеленский не получит ракеты ATACMS во время визита в США

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

США не планируют объявлять о передаче Киеву ракет ATACMS во время визита Зеленского.

Фото: wikimedia.org

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

В администрации американского президента Джо Байдена ещё ведутся споры по вопросу дальнобойных ракет. Другой собеседник пояснил: Украина надеялась, что Байден объявит о поставках на следующей неделе.

О том, что Вашингтон может скоро передать ВСУ ракеты ATACMS, писали многие СМИ. Уточнялось, что Киев хочет получить их во время визита Зеленского на заседание ГА ООН, но источники среди чиновников США назвали эти сроки сжатыми. Одобрить поставки могут позднее.

На одобрении поставок ракет настаивают Пентагон и Госдеп. Администрация Байдена опасалась передавать Киеву ракеты "земля-земля", но тревожность снизилась, так как ВСУ, по оценке Пентагона, соблюдают обязательства, отметили источники.