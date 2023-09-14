Врачи поставили диагноз прыгавшей на машины босиком стюардессе "Аэрофлота"

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Врачи поставили прыгавшей на машины босиком в Шереметьево стюардессе "Аэрофлота" Майе диагноз, пишет msk1.ru.

Фото: Openverse

Ранее сообщалось, что бортпроводнице позвонили перед вылетом и сказали о смерти мужа, который находится на СВО (позже это оказалось ошибкой). Из-за этого у девушки резко ухудшилось самочувствие.

Ей требовалась медицинская помощь, однако прохожие не стали вызывать скорую. Они достали телефоны и начали снимать. А сотрудники полиции задержали, надев на неё наручники.

Девушку госпитализировали уже из отделения. Предварительно ей поставили диагноз "геморрагический инсульт". Это острое кровоизлияние в оболочки мозга или в полость черепа.

Родственница стюардессы Дарья считает, что наручники в такой ситуации были лишней мерой, и утверждает, что они будут подавать по этому поводу жалобу.

Сейчас Майя находится в больнице под наблюдением врачей.

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