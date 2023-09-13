Жители Москвы высказались о задержании стюардессы "Аэрофлота", прыгавшей по машинам в Шереметьево

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Москвы прокомментировали видео с задержанием бортпроводницы "Аэрофлота" Майи, которая прыгала босиком на машины и странно себя вела. По словам родственницы, у девушки случился нервный срыв, так как ей перед самым вылетом позвонили и сообщили о смерти находящегося на СВО мужа. Позже оказалось, что это ошибка.

Фото: facebook.com

Случившееся с девушкой вызвало бурную реакцию у москвичей. Одни её осудили за "спонтанную и странную радость", другие же указывали, что бортпроводница была в состоянии шока, и ей надо посочувствовать. Мнения читателей опубликовало издание MSK1. RU.

Один из комментаторов заметил, что с такими срывами вообще нельзя допускать к авиации. Другой задал вопрос, почему она так радовалась, узнав о смерти супруга?

На задержание бортпроводницы москвичи также отреагировали неоднозначно. Кто-то посчитал, что девушку в таком состоянии нужно было изолировать. Другие же назвали задержание незаконным, отметив, что она не совершила даже административного правонарушения.

"Наручники сотрудник обязан был надеть потому, что она могла причинить вред себе в первую очередь. Законом оговаривается", — написал читатель.

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