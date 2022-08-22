Амурская тигрица транспортирована с Дальнего Востока в Москву на лечение регулярным рейсом Аэрофлота. Контейнер с животным весил 450 килограмм. Об этом сообщает издание zr.media.
Попросили перевезти дикую кошку специалисты Центра "Амурский тигр". Авиакомпания решила не брать деньги за услугу.
Хищницу возраста 4-5 месяцев обнаружил в декабре рыбак в Приморье. Тигрица была ранена. На место вызвали инспекторов охотнадзора, которые доставили её в центр реабилитации.
Издание отмечает, что сейчас жизни тигрицы ничего не угрожает, однако в условиях дикой природы она больше жить не сможет, поскольку ей необходим специальный рацион и постоянный ветеринарный контроль.
Животное решено было переместить в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Перелёт тигрица перенесла нормально и сейчас осваивается на новом месте.
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