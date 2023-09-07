Эксперт фармацевтического рынка рассказал об исчезновении части импортных лекарств из аптек

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал, какие зарубежные препараты пропали из российских аптек.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Специалист объяснил, что существенное снижение количества позиций наблюдается в группе кардиологических препаратов и антидепрессантов. При этом лекарственных средств для борьбы с онкологическими заболеваниями, по словам эксперта, стало существенно больше.

Ранее глава Национальной фармпалаты рассказала о новых правилах продажи лекарств с 1 сентября.

Беспалов рассказал, что некоторые импортные препараты просто не выдерживают конкуренции с отечественными аналогами.

"В основном, исчезновение относится к рецептурным лекарствам", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

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