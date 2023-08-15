Глава Национальной фармпалаты рассказала о новых правилах продажи лекарств с 1 сентября

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Национальной фармпалаты Елена Неволина объяснила, что именится с 1 сентября, когда вступят в силу новые правила отпуска лекарственных препаратов.

Фото: Фото из личного архива

С 1 сентября 2023 года вступит в силу постановление правительства, которое предписывает аптекам отчитываться о рецептурных лекарствах, внося сведения в систему мониторинга движения лекарственных препаратов.

Для граждан РФ это будет означать, что они не смогут приобрести рецептурный лекарственный препарат без заполненного по всем правилам назначения врача с датой, номером и серией.

Ранее сообщалось, что россиян могут лишить дешёвых препаратов.

Безрецептурные лекарства, по словам эксперта, можно будет беспрепятственно приобретать.

Неволина объяснила, что рецепты на антибиотики, антикоагулянты, антигипертензивные, сердечно-сосудистые выписываются на бланках по форме N 107-1/у.

Строже, по словам специалиста, обстоит дело с продажей препаратов, содержащих наркотические, психотропные и ядовитые вещества.

"ПКУ-препараты можно получить только по рецептурному бланку. Его нужно отдать фармацевту, а взамен будет выдано лекарство. То есть бланк является основанием для отпуска, и он хранится в аптеке от трех до пяти лет", — цитирует слова главы Национальной фармпалаты "Вечерняя Москва".

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