Жители Санкт-Петербурга начали получать повестки в военкомат

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Санкт-Петербурга начали получать повестки, в которых объявляется о предстоящем увеличении срока военной службы по призыву. Об этом сообщило издание "Фонтанка".

Фото: t.me/newsfrol

"После напоминания о сроке службы в 12 месяцев сообщается, что в дальнейшем планируется увеличение сроков прохождения военной службы по призыву", — написали в издании.

Уведомления адресованы молодым людям, которые подлежат осеннему призыву. В повестках также содержится предупреждение о том, что в случае неявки в военкомат призывников внесут в электронный реестр. Сотрудница учреждения, отвечая на звонок корреспондента, подтвердила, что изменения связаны с увеличением возраста призыва.

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