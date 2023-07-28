Повестки о призыве на военную службу граждан РФ будут размещаться в электронном реестре — "Реестр повесток", сообщает пресс-служба кабмина.
Важные изменения ждут российских военнообязанных в процедуре получения повесток о призыве на военную службу. Правительство Российской Федерации утвердило новые меры, согласно которым повестки будут размещаться в электронном реестре воинского учёта. Теперь каждый военнообязанный сможет увидеть свою повестку в личном кабинете на портале государственных услуг (госуслуг).
Пресс-служба кабинета министров сообщила, что граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, которые размещены в Реестре воинского учёта. Для этого им потребуется направить обращение в военкомат через портал госуслуг или прийти лично.
Это решение призвано обеспечить удобство и простоту процедуры получения повесток для военнообязанных. Теперь гражданам не придётся лично являться в военкомат для получения документов. Все необходимые сведения и уведомления будут доступны в их личном кабинете на портале госуслуг.
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