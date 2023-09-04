За последние пять лет в Челябинске наблюдается мощный приток мигрантов, которые осели в городе и перетягивают туда родню, помогая с работой и жильём.
Разумеется, с наплывом иностранных граждан расцвела и этническая преступность.
"Южный Урал и Челябинск в частности — многонациональный регион. Здесь издавна жили русские, татары, башкиры и представители других народностей. Конфликтов не было, однако с появлением большого количества мигрантов из Средней Азии ситуация кардинально поменялась", — комментирует ситуацию представитель отделения "Царьграда" в Челябинской области Владислав Жеколдин.
Сформировались молодёжные банды детей мигрантов, которые запугивают местных школьников и отбирают у них деньги. Суммы — по 100, 200 рублей. Но одна банда держит 3-4 школы и в месяц получается прилично.
Все рассчитано на то, что из-за "стольника" никто правоохранителям жаловаться не будет. Реакцией на этот беспредел стали стычки молодёжи, пишет "Царьград".
Руководство ОМВД обратилось в телеканал с просьбой организовать активистов для обеспечения правопорядка. Сейчас создаётся региональная народная дружина, которая будет взаимодействовать с полицией.
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