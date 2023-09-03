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В России не хватает врачей скорой помощи

1:16
Общество

В августе в Новосибирске и на Большом Камне Приморского края появились сообщения о серьёзных трудностях в работе скорой помощи. Однако все панические сообщения о катастрофической нехватке медиков, правдивы лишь отчасти, заявили эксперты.

В России не хватает врачей скорой помощи
Фото: CreativeCommons

Говорилось, что значительное количество сотрудников покинуло свои должности, что привело к дефициту медицинских специалистов, отвечающих за оказание помощи в случае экстренных вызовов от населения.

Местные власти опровергли "панический дефицит", но, всё же согласились с тем, что в системе скорой помощи по всей стране имеются значительные проблемы.

К примеру, в новосибирских СМИ писали, что максимальное количество вызовов на одну бригаду "скорой" за сутки может достигать 40, а количество бригад сокращается. По словам зампреда профсоюза здравоохранения РФ в регионе Михаила Андрочникова, проблемы, действительно, есть.

"Количество бригад действительно приблизительно такое, как говорится, — сказал он "Известиям". — Министерство здравоохранения указывает количество бригад около 90 в среднем исчислении, но летом их количество снижается, поскольку многие уходят в отпуска"

 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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