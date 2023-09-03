В августе в Новосибирске и на Большом Камне Приморского края появились сообщения о серьёзных трудностях в работе скорой помощи. Однако все панические сообщения о катастрофической нехватке медиков, правдивы лишь отчасти, заявили эксперты.
Говорилось, что значительное количество сотрудников покинуло свои должности, что привело к дефициту медицинских специалистов, отвечающих за оказание помощи в случае экстренных вызовов от населения.
Местные власти опровергли "панический дефицит", но, всё же согласились с тем, что в системе скорой помощи по всей стране имеются значительные проблемы.
К примеру, в новосибирских СМИ писали, что максимальное количество вызовов на одну бригаду "скорой" за сутки может достигать 40, а количество бригад сокращается. По словам зампреда профсоюза здравоохранения РФ в регионе Михаила Андрочникова, проблемы, действительно, есть.
"Количество бригад действительно приблизительно такое, как говорится, — сказал он "Известиям". — Министерство здравоохранения указывает количество бригад около 90 в среднем исчислении, но летом их количество снижается, поскольку многие уходят в отпуска"
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