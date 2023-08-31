Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-разведчик США Шаффер раскритиковал командование ВСУ: не принимают указаний и не слушают
Журналист Карлсон: грядёт "горячая война" между США и Россией в 2024 году
Guardian: Байден признался, что устаёт из-за возраста — "Имидж отражал физический упадок"
Junge Welt: Украина не сможет воевать по модели Израиля — есть маленькая разница
Рикардс: Байден тянет с конфликтом на Украине ради выборов — потом бросит
Борт авиакомпании EasyJet окутал туман, что вызвало переполох у туристов
В России может появиться собственная система сертификации моторных масел
"Царьград": "Украинские дроны подобрались к Пскову через леса Белоруссии"
Врач-кардиолог рассказал, что пониженное давление опаснее, чем повышенное

С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании: появится "золотой стандарт"

2:02
Общество

С 1 сентября текущего года сразу в двух значимых социальных сферах россияне увидят изменения. Так, в медицине ужесточат правила оказания платных услуг, а в образовании появится "золотой стандарт".

С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании: появится "золотой стандарт"
Фото: Openverse

Кто последний?

Так, согласно информации, в медицинских учреждениях по оказанию платных услуг больше не смогут добавлять в договор дополнительные пункты, не предупредив "заказчика". Кроме того, пациенты смогут подписывать документ дистанционно.

"Клиники больше не смогут добавить дополнительные услуги, не предупредив пациента, — для этого придётся составить новый договор и перечислить все пункты", — передают "Известия".

Кроме того, исчезнут неточные формулировки. К примеру, если пациенту необходима анонимная помощь, то она станет таковой.

Рецепт предъявите

Что касается фармацевтики, то изменения понесут скорее "технические" аспекты.

"Фармацевту придётся вводить в единую систему мониторинга номер, серию и дату рецепта", — передаёт издание.

Это коснётся только препаратов строгого учёта. Что же касается "широких" медикаментов, к примеру, Аспирина, то продаваться он будет как обычно.

"Золотой стандарт"

В образовании намечается сразу несколько изменений — в регионах России появится единый "золотой стандарт". Школы самостоятельно будут выбирать программу, но в рамках утверждённых требований.

"Согласно внесённым изменениям, 157 часов будет отведено на изучение русского языка и литературы. Минпросвещения решило вернуть некоторые литературные произведения", — пишут авторы.

Часть литературных произведений, которые ранее исключили из программы, вернут. А для 7-11 классов могут ввести новые предметы, к примеру, "Вероятность и статистика".

Кроме того, в школы вернутся серебряные медали и предмет "трудового воспитания".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Зеленский взбесил старика Байдена во время первой встречи в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.

The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме
Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
Отношение Путина к санкциям взбесило Макрона и Шольца
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
Украинская армия подставила промышленность Германии
Украинская армия подставила промышленность Германии
Последние материалы
Экс-разведчик США Шаффер раскритиковал командование ВСУ: не принимают указаний и не слушают
С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании: появится "золотой стандарт"
Журналист Карлсон: грядёт "горячая война" между США и Россией в 2024 году
Guardian: Байден признался, что устаёт из-за возраста — "Имидж отражал физический упадок"
Junge Welt: Украина не сможет воевать по модели Израиля — есть маленькая разница
Рикардс: Байден тянет с конфликтом на Украине ради выборов — потом бросит
Борт авиакомпании EasyJet окутал туман, что вызвало переполох у туристов
В России может появиться собственная система сертификации моторных масел
"Царьград": "Украинские дроны подобрались к Пскову через леса Белоруссии"
Врач-кардиолог рассказал, что пониженное давление опаснее, чем повышенное
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников