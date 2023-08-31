С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании: появится "золотой стандарт"

2:02 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 сентября текущего года сразу в двух значимых социальных сферах россияне увидят изменения. Так, в медицине ужесточат правила оказания платных услуг, а в образовании появится "золотой стандарт".

Фото: Openverse

Кто последний?

Так, согласно информации, в медицинских учреждениях по оказанию платных услуг больше не смогут добавлять в договор дополнительные пункты, не предупредив "заказчика". Кроме того, пациенты смогут подписывать документ дистанционно.

"Клиники больше не смогут добавить дополнительные услуги, не предупредив пациента, — для этого придётся составить новый договор и перечислить все пункты", — передают "Известия".

Кроме того, исчезнут неточные формулировки. К примеру, если пациенту необходима анонимная помощь, то она станет таковой.

Рецепт предъявите

Что касается фармацевтики, то изменения понесут скорее "технические" аспекты.

"Фармацевту придётся вводить в единую систему мониторинга номер, серию и дату рецепта", — передаёт издание.

Это коснётся только препаратов строгого учёта. Что же касается "широких" медикаментов, к примеру, Аспирина, то продаваться он будет как обычно.

"Золотой стандарт"

В образовании намечается сразу несколько изменений — в регионах России появится единый "золотой стандарт". Школы самостоятельно будут выбирать программу, но в рамках утверждённых требований.

"Согласно внесённым изменениям, 157 часов будет отведено на изучение русского языка и литературы. Минпросвещения решило вернуть некоторые литературные произведения", — пишут авторы.

Часть литературных произведений, которые ранее исключили из программы, вернут. А для 7-11 классов могут ввести новые предметы, к примеру, "Вероятность и статистика".

Кроме того, в школы вернутся серебряные медали и предмет "трудового воспитания".

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