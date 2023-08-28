Врач Раевский рассказал, как укрепить иммунитет в период простудных заболеваний

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подъем уровня простудных заболеваний всегда является неприятным периодом для нашего организма, сообщает MedPulse. Однако основатель сети клиник интегративной медицины, Дмитрий Раевский, делится с нами своими советами о том, какие продукты стоит выбирать на завтрак в это непростое время, чтобы обеспечить надежную защиту организма от нежелательных инфекций.

Фото: openverse.org

Завтрак, который богат белком, как фундамент иммунитета

Чтобы придать нашему организму надежную защиту, завтрак должен обязательно быть богатым источником белка. Предпочтение продуктам, таким как яйца или творог, утром позволит существенно укрепить иммунную систему и обеспечить более эффективную защиту от вирусных атак на улице.

Важно помнить, что утренний завтрак не стоит ограничиваться лишь чашкой кофе, так как это повышает риск заболеваний.

Ключевые аспекты укрепления иммунитета

Помимо правильного питания, существует ряд других важных аспектов, которые следует учитывать для укрепления иммунитета.

Регулярный сон — ложитесь спать не позднее 23:00 и обеспечьте себе 7-8 часов качественного сна каждую ночь. Недостаток сна негативно влияет на иммунную систему и общее состояние организма.

— ложитесь спать не позднее 23:00 и обеспечьте себе 7-8 часов качественного сна каждую ночь. Недостаток сна негативно влияет на иммунную систему и общее состояние организма. Активные прогулки — не забывайте о прогулках на свежем воздухе, особенно в природных зонах. Они способствуют не только физическому восстановлению, но и повышают психологическое благополучие, что имеет важное значение для укрепления иммунитета.

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Главный разрушитель иммунной системы. Как укрепить иммунитет?🧐