Врач Раевский рассказал, как укрепить иммунитет в период простудных заболеваний

Подъем уровня простудных заболеваний всегда является неприятным периодом для нашего организма, сообщает MedPulse. Однако основатель сети клиник интегративной медицины, Дмитрий Раевский, делится с нами своими советами о том, какие продукты стоит выбирать на завтрак в это непростое время, чтобы обеспечить надежную защиту организма от нежелательных инфекций.
Чтобы придать нашему организму надежную защиту, завтрак должен обязательно быть богатым источником белка. Предпочтение продуктам, таким как яйца или творог, утром позволит существенно укрепить иммунную систему и обеспечить более эффективную защиту от вирусных атак на улице.
Важно помнить, что утренний завтрак не стоит ограничиваться лишь чашкой кофе, так как это повышает риск заболеваний.
Помимо правильного питания, существует ряд других важных аспектов, которые следует учитывать для укрепления иммунитета.
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