Свыше 60% опрошенных россиян используют одну-две подписки на развлекательные сервисы

2:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Исследование, проведенное сотовым оператором Tele2 и доступное ТАСС, показало, что более 60% жителей России используют одну или две подписки на развлекательные сервисы. Основной акцент при этом делается на музыку, кино и игры.

Согласно данным исследования, 65,24% респондентов предпочитают пользоваться одной или двумя подписками. 19,11% опрошенных имеют от трех до четырех подписок, а 10,21% подключили семь и более подписок. По результатам опроса можно сказать, что за последние два года количество подписок выросло у 45,6% опрошенных. 44,08% респондентов не изменили свои подписки, а только 10,36% сократили их количество.

Среди наиболее важных составляющих подписок, 31% опрошенных назвали музыкальные сервисы, 29% — сервисы для просмотра кино. Игровые сервисы заняли третье место среди популярных выборов пользователей, составив 8%. Кроме того, 4% респондентов выразили интерес к подпискам на покупку одежды, услуги каршеринга и клининг.

По результатам опроса, подписками чаще пользуются женщины, однако доля мужчин-владельцев подписок незначительно меньше — 48,01% мужчин и 51,99% женщин. Согласно исследованию, наибольшую активность в использовании подписок проявляют люди в возрасте от 35 до 44 лет (32,61%). Респонденты в возрасте от 45 до 54 лет следуют на втором месте с долей 22,30%. Самыми редкими подписчиками стали пользователи до 18 лет — лишь 1,5% опрошенных.

Исследование интереса пользователей к подпискам было проведено Tele2 в цифровых каналах и охватило более 21 млн человек в августе 2023 года.

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