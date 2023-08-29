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В Волгограде пенсионерка превратила заваленную мусором квартиру в тюрьму для кошек

2:31
Общество

В одном из районов Волгограда квартира, заваленная до потолка мусором, стала источником ужасного запаха, тараканов и прочих мучений для соседей. Но не только. Местные жители рассказали, что среди груд мусора заточены многочисленные кошки и котята, которых владелица "нехорошей квартиры" принесла с улицы. Об этом пишет портал V.1.

В Волгограде пенсионерка превратила заваленную мусором квартиру в тюрьму для кошек
Фото: https://adonius.club/

На соседку, которая наполнила до потолка квартиру мусором и мумифицированными трупами домашних животных, жильцы пятиэтажки жалуются уже несколько лет.

Собственники вынуждены съезжать на съёмные квартиры из-за страшного смрада. Однако пенсионерка продолжает тащить всё, что плохо лежит, а также приглашает в дом бездомных мужчин и периодически выливает перед подъездом отходы своей жизнедеятельности.

Одна из местных жительниц заявила, что хозяйка квартиры сбежала после возмущений людей, а кошки остались там в заточении без еды и воды. Из квартиры слышно мяуканье и вой.

Помочь страдающим животным обещали уже и зоозащитники, однако они пока так ничего и не сделали.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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