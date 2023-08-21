Стали известны подробности о супругах, тела которых нашли в одной из квартир в Асбесте

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Супругов, которых нашли мёртвыми в одной из квартир Асбеста Свердловской области утром 21 августа, звали Александр и Юлия. У них осталось трое детей — 1,5, 4 и 5 лет. Новые подробности происшествия сообщает Е 1. RU.

Фото: https://sledcom.ru/upload/site1/document_news/SKR(6).jpg

Знакомые с семьёй люди предполагают, что муж и жена скончались от наркотиков, однако пока эта информация официально не подтверждается. Супруги жили в одном из домов на проспекте Ленина.

Также известно, что накануне у них в гостях были родственники. По их словам, супруги были тогда в адекватном состоянии и готовили ужин.

Утром их обнаружили мёртвыми. Дети всю ночь провели в квартире с трупами родителей.

Ранее в пресс-службе областного управления МВД рассказали, что глава семьи был судим за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков. Криминальное прошлое было и у молодой женщины.

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