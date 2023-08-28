В Киеве признали поражение Украины: за счёт займов победы не будет

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Западное оружие не поможет ВСУ переломить ситуацию и победить Российскую Федерацию.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, настало время признать, что в 2023 году выполнить задачи контрнаступления — перерезать коридор в Крым и выйти к Азову — Киев не сможет.

"За счет заёмного военного потенциала вы никогда не победите. Не проиграть — да, можно ещё, но победить очень трудно. Это всё заёмное: заёмный военный потенциал, заёмная техника, заёмные деньги, которые придется отдавать. А что вы думаете, за военную технику заёмную вы не отдадите что-то?" — спрашивает в эфире интернет-канала Politeka эксперт.

Он отметил, что "Леопарды" не сработают, как не сработали ранее "Джавелины", "три семерки", Himars и так далее. Контрнаступление очень медленно двигается и скоро вообще остановится. Выход на Азовское море и разрезание сухопутного коридора провалились, это надо признать, подытожил Карасёв.

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