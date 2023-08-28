Рядового ЧВК «Вагнер» наказали за то, что он избил полицейского в аэропорту Оренбурга

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

В отношении военнослужащего частной военной компании "Вагнер" возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Оренбургском районном суде, он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

Фото: w:ru:Группа ВагнераTanya Samsonova. Логотипы CorelDRAW скачать бесплатно Геральдика, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=9892329

По версии следствия, весной этого года на территории оренбургского аэропорта этот человек устроил беспорядки. Он использовал нецензурную и оскорбительную брань. К нему подошли сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские представились и сообщили ему о недопущении нарушения общественного порядка. Мужчина на время успокоился и прошел вместе с сотрудниками в комнату для работы с гражданами для составления административного протокола.

В тот момент, когда они входили в кабинет, рядовой неожиданно оказал сопротивление и ударил сотрудника милиции по лицу. На него были надеты наручники. Подсудимый согласился с предъявленными ему обвинениями. В результате рядовой "Вагнера" был признан виновным. В качестве наказания он был оштрафован на 35 000 рублей.

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