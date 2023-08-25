Отчетность социальных НКО в России может упроститься

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские власти могут упростить процедуру составления отчётности для некоммерческих организаций с социальной направленностью, включая волонтерские. Такую задачу по исследованию поручил лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Рассмотреть вопрос об упрощении отчетности благотворительных, добровольческих (волонтерских) и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе на основе автоматизации процессов ее представления", — говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Соответствующий отчёт по данному вопросу должен быть представлен президенту страны до 1 ноября текущего года. Это поручение было передано на рассмотрение правительству Российской Федерации совместно с участием Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.