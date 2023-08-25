Исинбаева отреагировала на стирание её имени из списка самых влиятельных легкоатлеток мира

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Елена Исинбаева уверена, что значимость её достижений только усиливается от попыток Международной легкоатлетической федерации (World Athletics) принизить её заслуги в спорте.

Фото: "File:Avramenko12132.jpg" by Nikolay Hetman is licensed under CC BY-SA 4.0.

World Athletics разместила список "40 самых влиятельных легкоатлеток мира". В данном перечне не оказалось имён россиянок, в том числе и двукратной олимпийская чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.

"Замалчивание истории лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений", — отреагировала Исинбаева на стирание её имени из почётного списка.

Своё возмущение российская спортсменка высказала на личной странице в запрещённой социальной сети. Она напомнила своим обидчикам об установленном ей на чемпионате мира-2005 в Хельсинки мировом рекорде.

Ранее подруга Исинбаевой рассказала, почему легкоатлетка покинула Россию.

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