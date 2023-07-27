Российская прыгунья в высоту Марина Купцова объяснила, почему Елена Исинбаева уехала жить в Испанию.
Близкая подруга Исинбаевой уверена, что испаские СМИ написали статью про олимпийскую чемпионку РФ с целью поднять рейтинги своего издания.
Купцова отметила, что заявление спортсменки РФ о том, что она человек мира, следует понимать так, что её знают во всём мире.
Прыгунья подчеркнула, что спортсмены всегда ездили за рубеж, это естественно для их профессии.
"Она что-то бросила здесь? Да она основное количество времени пребывала в Волгограде", — цитирует слова Купцовой "Спорт-Экспресс".
Подруга Исинбаевой объяснила, что дочь Елены занимается за границей теннисом, что, по её словам, нормально.
Ранее сообщалось, что Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта.
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