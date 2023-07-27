Подруга Исинбаевой рассказала, почему спортсменка покинула Россию

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Российская прыгунья в высоту Марина Купцова объяснила, почему Елена Исинбаева уехала жить в Испанию.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Елены Исинбаевой

Близкая подруга Исинбаевой уверена, что испаские СМИ написали статью про олимпийскую чемпионку РФ с целью поднять рейтинги своего издания.

Купцова отметила, что заявление спортсменки РФ о том, что она человек мира, следует понимать так, что её знают во всём мире.

Прыгунья подчеркнула, что спортсмены всегда ездили за рубеж, это естественно для их профессии.

"Она что-то бросила здесь? Да она основное количество времени пребывала в Волгограде", — цитирует слова Купцовой "Спорт-Экспресс".

Подруга Исинбаевой объяснила, что дочь Елены занимается за границей теннисом, что, по её словам, нормально.

Ранее сообщалось, что Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта.

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