ТАСС: Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба ОНФ

Олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву лишили членства центрального штаба "Общероссийского народного фронта".

Фото: prt sc youtube.com

ТАСС сообщает, что Исинбаеву после голосования членов ОНФ исключили из состава центрального штаба общероссийского движения.

Гнев активистов ОНФ спортсменка навлекла на себя своим отречением от воинского звания РФ и заявлением о том, что она является человеком мира.

Ранее Дмитрий Песков посоветовал не устривать травлю спортсменке, так как она много потрудилась на прославление нашей страны на международной олимпийской арене.

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