Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, как в Кремле относятся к заявлениям переехавшей в Испанию спортсменки Елены Исинбаевой.
В Кремле напомнили о достижениях двухкратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом. Заявления спортсменки не показались Пескову предосудительными. Он заверил, что Исинбаева никого не критиковала, а то, где она живёт, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, неважно.
"В честь неё столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее слова Исинбаевой прокомментировала олимпийская чемпионка Светлана Журова.
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