В Кремле прокомментировали заявления Елены Исинбаевой

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, как в Кремле относятся к заявлениям переехавшей в Испанию спортсменки Елены Исинбаевой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Елены Исинбаевой

В Кремле напомнили о достижениях двухкратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом. Заявления спортсменки не показались Пескову предосудительными. Он заверил, что Исинбаева никого не критиковала, а то, где она живёт, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, неважно.

"В честь неё столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее слова Исинбаевой прокомментировала олимпийская чемпионка Светлана Журова.

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