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Олимпийская чемпионка Журова высказалась о поступке Исинбаевой

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Общество

Олимпийская чемпионка, депутат ГД РФ Светлана Журова считает, что пока рано обвинять спортсменку Елену Исинбаеву в предательстве.

Олимпийская чемпионка Журова высказалась о поступке Исинбаевой
Фото: prt sc youtube.com

Журова рассказала, что много общалась с Исинбаевой. Она призвала двухкратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом чётче высказать свою позицию. Заявление о том, что она "человек мира" Журова не считает оскорбительным.

Депутат Госдумы подозревает, что историю с российской спортсменкой сознательно раскрутили. Она отметила, что обвинять Исинбаеву можно только после того, как она скажет, что не россиянка и не любит Россию.

"И я хотела бы, чтобы она вот это всё объяснила, свою позицию", — цитирует слова Журовой Telegram-канал "Подъём".

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Исинбаева 5.06 Мировой рекорд. Цюрих 2009
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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