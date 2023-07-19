Олимпийская чемпионка, депутат ГД РФ Светлана Журова считает, что пока рано обвинять спортсменку Елену Исинбаеву в предательстве.
Журова рассказала, что много общалась с Исинбаевой. Она призвала двухкратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом чётче высказать свою позицию. Заявление о том, что она "человек мира" Журова не считает оскорбительным.
Депутат Госдумы подозревает, что историю с российской спортсменкой сознательно раскрутили. Она отметила, что обвинять Исинбаеву можно только после того, как она скажет, что не россиянка и не любит Россию.
"И я хотела бы, чтобы она вот это всё объяснила, свою позицию", — цитирует слова Журовой Telegram-канал "Подъём".
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