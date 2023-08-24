Эксперт назвал причины отказа в посадке на рейс

Несоответствие документов, временное ограничение на выезд и даже состояние здоровья могут стать серьезными причинами для отказа в посадке на борт воздушного судна. Эксперт в области иммиграции и основатель компании "First Immigration Center" Андрей Борис поделился этой информацией с изданием "Вести Подмосковья".
Причиной, по которой пассажир может быть не допущен на борт, могут стать некорректно оформленные документы. Например, просроченные российский или заграничный паспорт.
Особенно важно отметить ограничения, связанные с шенгенской зоной, для российских граждан. Несколько стран, включая Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Финляндию и Эстонию, наложили запрет на въезд граждан России через свои границы. Эксперт также рекомендует обращать внимание на документы несовершеннолетних пассажиров. Если ребенок путешествует в другую страну без сопровождения родителей, ему необходимо иметь разрешение от матери, отца или опекуна.
Еще одной возможной причиной отказа в посадке является временное ограничение на выезд из страны. Андрей Борис уточнил, что такое ограничение касается лиц, имеющих доступ к сведениям особой важности или государственной тайне, а также призванных на военную службу, проходящих альтернативную службу, осужденных за совершение преступлений и объявленных банкротами.
С начала текущего года эти ограничения также затрагивают тех, кто подлежит призыву на военную службу и уже получил повестку или направлен на службу. Ограничения также могут касаться должников различных видов (например, неоплаченные налоги, алименты, возмещение ущерба и т. д.).
Состояние здоровья человека также может послужить причиной отказа в посадке на борт. Эксперт сообщает, что заметные признаки ОРВИ, такие как насморк и кашель, могут быть достаточным основанием для отказа в посадке или снятия с рейса. Людям с ограниченными физическими возможностями и беременным женщинам рекомендуется получить письменное разрешение от врача на совершение полета.
Также стоит учитывать, что некоторые авиакомпании могут не разрешать беременным женщинам сроком более 36 недель в случае одноплодной беременности и более 32 недель для многоплодной беременности.
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Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.