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Эксперт назвал причины отказа в посадке на рейс

2:29
Общество

Несоответствие документов, временное ограничение на выезд и даже состояние здоровья могут стать серьезными причинами для отказа в посадке на борт воздушного судна. Эксперт в области иммиграции и основатель компании "First Immigration Center" Андрей Борис поделился этой информацией с изданием "Вести Подмосковья".

Эксперт назвал причины отказа в посадке на рейс
Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.

Причиной, по которой пассажир может быть не допущен на борт, могут стать некорректно оформленные документы. Например, просроченные российский или заграничный паспорт.

Особенно важно отметить ограничения, связанные с шенгенской зоной, для российских граждан. Несколько стран, включая Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Финляндию и Эстонию, наложили запрет на въезд граждан России через свои границы. Эксперт также рекомендует обращать внимание на документы несовершеннолетних пассажиров. Если ребенок путешествует в другую страну без сопровождения родителей, ему необходимо иметь разрешение от матери, отца или опекуна.

Еще одной возможной причиной отказа в посадке является временное ограничение на выезд из страны. Андрей Борис уточнил, что такое ограничение касается лиц, имеющих доступ к сведениям особой важности или государственной тайне, а также призванных на военную службу, проходящих альтернативную службу, осужденных за совершение преступлений и объявленных банкротами.

С начала текущего года эти ограничения также затрагивают тех, кто подлежит призыву на военную службу и уже получил повестку или направлен на службу. Ограничения также могут касаться должников различных видов (например, неоплаченные налоги, алименты, возмещение ущерба и т. д.).

Состояние здоровья человека также может послужить причиной отказа в посадке на борт. Эксперт сообщает, что заметные признаки ОРВИ, такие как насморк и кашель, могут быть достаточным основанием для отказа в посадке или снятия с рейса. Людям с ограниченными физическими возможностями и беременным женщинам рекомендуется получить письменное разрешение от врача на совершение полета.

Также стоит учитывать, что некоторые авиакомпании могут не разрешать беременным женщинам сроком более 36 недель в случае одноплодной беременности и более 32 недель для многоплодной беременности.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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