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Курс основ государственности с 1 сентября будут изучать 80% студентов в РФ

2:04
Общество

Начиная с 1 сентября, примерно 80% студентов российских вузов приступят к изучению нового курса под названием "Основы российской государственности". Это заявление было сделано научным руководителем проекта "ДНК России" Андреем Полосиным во время итоговой конференции для преподавателей курса в РАНХИГС.

Курс основ государственности с 1 сентября будут изучать 80% студентов в РФ
Фото: "Moscow State University" by peretzp is licensed under CC BY-SA 2.0.

Полосин подчеркнул, что команда разработчиков курса создала модель, которая облегчает внедрение подхода, основанного на ценностях, что позволило внедрить этот курс. Он подчеркнул, что курс не предназначен для пропаганды, а направлен на обеспечение всестороннего понимания концепции государства, его функционирования, взаимодействия с отдельными лицами, а также существующей в настоящее время правовой и нормативно-правовой базы. Ключевым аспектом, по словам Полосина, является побуждение студентов задуматься о том, какую роль они могли бы сыграть в достижении целей государства.

За разработку этого курса отвечает проект "ДНК России" при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Примечательно, что университеты будут иметь возможность выбирать как минимум из трех учебных пособий. Учебная программа состоит из пяти разделов, с аудиторной продолжительностью 52 часа и дополнительными 20 часами, отведенными для самостоятельного изучения. Общая продолжительность курса составит 72 часа.

Подготовка преподавателей к этому курсу началась 11 апреля в РАНХИГС. Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, подчеркнула, что курс интегрирован как отдельный модуль, и это не приведет к сокращению часов, отведенных на преподавание истории и философии. Новый курс разработан для того, чтобы дать студентам прочное представление об основах российской государственности и ее функционировании.

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