В европейской части России синоптики зафиксировали первые заморозки

2:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Первые заморозки в сезоне были зафиксированы минувшей ночью в Костромской и Кировской областях, сообщается на сайте проекта "Метеовести" Центра погоды "Фобос". Это знаменует собой наступление первых минусовых температур в центральной части Европейской России.

Фото: "freeze-thaw" by jenny downing is licensed under CC BY 2.0.

Зафиксированные температуры опустились ниже 0 градусов по Цельсию в Костромской и Кировской областях. Среди этих районов самая холодная температура была зафиксирована в городе Шарья Костромской области, где минимальная температура достигла -1,4 градуса по Цельсию.

Околонулевые температуры наблюдались и в других регионах, таких как Пермский край, Башкирия, Карелия, Марий Эл, Вологда и Нижний Новгород. Вероятность дальнейших заморозков сохраняется в прогнозе для региона на ближайшие дни.

По данным Гидрометцентра Российской Федерации, в Архангельской области, Удмуртии, Челябинской области и южных районах Тюменской области также ожидаются заморозки 25 и 26 августа, а в центральных районах Якутии заморозки ожидаются 25 августа.

"Фобос" сообщает, что за последние несколько дней погода в Европейской части России ухудшилась, от западных границ до Урала преобладают дожди. По прогнозам, Западная Сибирь вступит в период дождей, при этом в некоторых районах за один день выпадет более 25% месячной нормы осадков. Холодный фронт продолжит двигаться на восток и к выходным достигнет Енисейского региона. В Центральной России осенняя погода постепенно сменится более теплыми температурами, при этом ожидается, что к концу недели температура в столице поднимется примерно до 20-22 градусов по Цельсию, что немного выше типичных норм для третьей недели августа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Первые заморозки