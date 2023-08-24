Суд в Москве на 2 миллиона рублей оштрафовал TikTok за демонстрацию ЛГБТ-отношений

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Мировой суд Москвы оштрафовал TikTok на 2 миллиона рублей за размещение четырёх видеороликов, изображающих нетрадиционные отношения. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, присутствовавший в зале суда.

Фото: "Tik tok clase de e-lit" by Dani Oviedo17 is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Признать компанию TikTok виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации) и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей", — зачитал своё решение судья Тимур Вахрамеев.

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