Общественница Марина Репещук: почему возросли цены на проезд в Краснодаре

2:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Проезд на публичном транспорте Краснодара теперь стоит 40 рублей. Эта новая цена затронула городские трамваи, троллейбусы, автобусы КТТУ и также маршрутки. Марина Репещук, руководитель инициативы "Транспортная инициатива", пояснила RostovGazeta, причины подорожания проезда.

Следует отметить, что Александр Грачев, директор МУП "КТТУ", объяснил повышение стоимости проезда как необходимость для привлечения и удержания новых квалифицированных кадров, а также для покрытия затрат предприятия.

«Пассажиры жалуются. Я тоже передвигаюсь только на общественном транспорте. С учётом протяженности Краснодара, отсутствия билетного меню, зачастую приходится двигаться с пересадкой — в день я трачу минимум 160 рублей. Естественно, это накладно для большинства граждан. Но, к сожалению, эта мера неизбежна. У нас нехватка водителей, КТТУ повышают тариф от безысходности», — поделилась Марина Репещук.

Напомним также о проблеме дефицита водителей и кондукторов, которые массово увольняются из-за низких заработных плат. Вследствие недостатка персонала общественный транспорт завершает работу раньше обычного, что приносит немало неудобств горожанам.

«В городе-миллионнике большие интервалы между автобусами, троллейбусами, трамваями. После 7-8 вечера передвигаться по Краснодару невозможно, не на чем поехать. Просто повышать стоимость проезда для обычного пассажира — бесчеловечно, но КТТУ можно понять. Все забыли о том, что общественный транспорт выполняет социальную функцию. Уходят водители, у них низкая зарплата. И у нас до сих пор не продумала ни одна программа, которая была бы направлена на поддержание авторитета профессии водителя», — заключила руководитель движения «Транспортная инициатива».

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