Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Воронежской области в смертельном ДТП погибли два ростовчанина
Губернатор Александр Богомаз: украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Брянской области
"Страна.ua": в Киеве запретили запрет на посещение линии соприкосновения для иностранных и украинских журналистов
Арестович* рассказал, что удары с самолётов F-16 заставят ВС РФ отвести свою авиацию и корабли
Завод Toyota начал выращивать клубнику и помидоры
12-летний мальчик с ДЦП попал в реанимацию после отдыха у озера в Петербурге
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем, что ученики артисты приняли его благородство
Летевший в Москву самолет экстренно сел с отказавшим двигателем
Эксперт Стукалов рассказал о недвижимости, подходящей для инвестирования

Зампред Госдумы предложил отменить платную парковку для владельцев новых отечественных авто

0:49
Общество

В России могут сделать бесплатной парковку для новых отечественных автомобилей даже на платных площадках. Авторы инициативы предполагают, что это может способствовать увеличению числа продаж автомобилей.

Зампред Госдумы предложил отменить платную парковку для владельцев новых отечественных авто
Фото: Официальный сайт Государственной Думы РФ http://duma.gov.ru

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением об отмене платной парковки для владельцев новых отечественных машин. Он направил письмо с этим предложением премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В своем обращении Даванков предложил рассматривать как российские автомобили все транспортные средства, доля иностранного участия в которых не превышает 50 процентов. В случае одобрения этой идеи, бесплатная парковка на платных стоянках может стать реальностью для новых отечественных машин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023

Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.

Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
В Асбесте нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Стало ясно, зачем Путин посещал штаб СВО - ВС РФ ударили на Купянск
Российский пенсионер купил для дачи двух рабов за 20 тысяч рублей и попался
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
Последние материалы
Арестович* рассказал, что удары с самолётов F-16 заставят ВС РФ отвести свою авиацию и корабли
Губернатор Александр Богомаз: украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Брянской области
"Страна.ua": в Киеве запретили запрет на посещение линии соприкосновения для иностранных и украинских журналистов
Завод Toyota начал выращивать клубнику и помидоры
12-летний мальчик с ДЦП попал в реанимацию после отдыха у озера в Петербурге
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем, что ученики артисты приняли его благородство
Летевший в Москву самолет экстренно сел с отказавшим двигателем
Эксперт Стукалов рассказал о недвижимости, подходящей для инвестирования
Подмосковные силовики задержали трёх мужчин за вымогательство 1,5 млн рублей и похищение человека
В Турции эксперты предложили снести отели, расположенные на первой линии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников