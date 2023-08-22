В России могут сделать бесплатной парковку для новых отечественных автомобилей даже на платных площадках. Авторы инициативы предполагают, что это может способствовать увеличению числа продаж автомобилей.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением об отмене платной парковки для владельцев новых отечественных машин. Он направил письмо с этим предложением премьер-министру России Михаилу Мишустину.
В своем обращении Даванков предложил рассматривать как российские автомобили все транспортные средства, доля иностранного участия в которых не превышает 50 процентов. В случае одобрения этой идеи, бесплатная парковка на платных стоянках может стать реальностью для новых отечественных машин.
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