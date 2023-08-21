На Ставрополье разработают программу улучшения водоснабжения отдельных поселений

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Ставропольского края разработают трехлетнюю программу совершенствования системы водоснабжения определенных населенных пунктов. Об этом сообщено губернатором региона Владимиром Владимировым в рамках прямой трансляции в социальных сетях.

"Все вопросы, связанные с водоснабжением, войдут в график. Не обещаю, что это будет решено очень быстро и даже в следующем году. Тем не менее программа будет разработана, исходя из финансовых возможностей в течение трех лет постараемся эти вопросы, связанные с водоснабжением отдельных населенных пунктов, решать", - сказал он.

На территории Ставропольского края уже действует обширная программа модернизации системы водоснабжения. Проводятся ремонтные работы на существующих больших водопроводах, а также строится новая инфраструктура. В летний период количество жалоб на водоснабжение увеличивается из-за повышенного потребления воды в условиях жары, что нагружает сети. В ряде населенных пунктов даже приходится прибегать к подвозу воды специальными цистернами.

В начале недели представители краевого правительства объявили журналистам, что губернатор поручил местным администрациям подготовить перечень населенных пунктов, где возникают проблемы с водоснабжением летом. Для таких населенных пунктов будут разработаны меры по улучшению ситуации с водоснабжением.

Общая протяженность водопроводных систем в Ставропольском крае составляет около 20 тысяч километров. По данным краевого министерства ЖКХ, большая часть этих систем была построена более полувека назад. Изношенность некоторых участков превышает 80%.

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