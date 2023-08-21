Главой минцифры ЛНР назначили Андрея Ершова

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Андрей Николаевич Ершов, предыдущий руководитель макрорегиона "Сибирь" в компании "Транстелеком", был назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики (ЛНР), по информации, опубликованной в официальном канале правительства ЛНР в Telegram.

"Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР назначен Андрей Николаевич Ершов", — говорится в официальном заявлении.

Андрей Ершов родился в 1974 году в поселке Дона-Ель, который находится в Республике Коми. Он успешно окончил Сасовское летное училище в 1993 году и получил квалификацию "пилот". Затем в 1998 году завершил обучение в Сыктывкарском государственном университете по специальности "Менеджмент организаций". В 2003 году успешно завершил Президентскую программу подготовки управленческих кадров.

"Вся трудовая деятельность Андрея Ершова связана с телекоммуникациями. В 2007–2009 годах он занимал должность коммерческого директора макрорегиона "Сибирь" АО "Мобильные телесистемы" (МТС); до 2014 года — был директором филиалов в Екатеринбурге, Челябинске, Коми, коммерческим директором "Урала" АО "Вымпелком" (Билайн). С 2015 по 2019 — директор тюменского филиала, затем — руководителем макрорегиона "Южный". До назначения на должность являлся директором макрорегиона "Сибирь" АО "Компания "Транстелеком" — рассказали в правительстве республики.

Ранее эту должность занимал Андрей Еременко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.