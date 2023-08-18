С 1 сентября некоторые медицинские услуги в РФ будут предоставляться на платной основе.
О нововведениях, которые вступят в силу с 1 сентября, рассказал председатель Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения, медицинский юрист Асад Юсуфов.
С осени гражданам РФ придётся платить за вызов неотложной скорой помощи в случае, если ситуация не угрожает жизни пациента, а касается обострения хронических заболеваний.
Ранее сообщалось, что Глава Национальной фармпалаты Елена Неволина рассказала о новых правилах продажи лекарств с 1 сентября.
Юсуфов объяснил, что с 1 сентября с граждан РФ будут взимать плату за обследование, инициатором которого не был лечащий врач. Посещение узкопрофильных специалистов также будет платным, если для него не было назначения врача.
"Медучреждения при заключении договора на оказание платных услуг обязаны уведомить пациента о том, что он может получить соответствующую медпомощь бесплатно в рамках ОМС. Также пациента должны непременно предупреждать о предельном сроке ожидания бесплатной медуслуги", — цитирует слова юриста "Вечерняя Москва".
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