Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство Российской Федерации утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2024 год. Согласно этому распоряжению, Новогодние праздники начнутся 30 декабря и продлятся до 8 января. Примечательно, что 6 и 7 января приходятся на выходные (субботу и воскресенье), и поэтому они были перенесены на 10 мая и 31 декабря.

Фото: "Calendar" by Andreanna Moya Photography is licensed under CC BY 2.0.

В дополнение к этому, нерабочими днями будут также: 23-25 февраля, 8-10 марта, период с 28 апреля по 1 мая, 9-12 мая и 12 июня. Также в список входят выходные 3 и 4 ноября, а также с 29 по 31 декабря.

Таким образом, общее количество дней, когда государственные и общественные учреждения не будут работать, будет довольно значительным. Этот календарь позволит гражданам насладиться продолжительными отдыхами и отметить важные события в кругу семьи и друзей.

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Как провести выходные с пользой и успеть отдохнуть?