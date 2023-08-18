20-летний парень под Липецком заставил подростка выманить деньги у его матери

В Грязинском районе Липецкой области 11 августа полиция обнаружила, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения 20-летний парень столкнулся с 15-летним жителем соседней деревни в. Молодой человек оказал давление на подростка, вынудив его позвонить собственной матери и ложно сообщить ей, что его остановила полиция, когда он ехал на мопеде.

Фото: "File:Russian Rubles (20523435344).jpg" by Jorge Láscar from Melbourne, Australia is licensed under CC BY 2.0.

Впоследствии подозреваемый конфисковал телефон подростка и продолжил связываться с его матерью, утверждая, что ситуацию можно разрешить, переведя ему 4000 рублей. Эти подробности раскрыла пресс-служба регионального УМВД.

В связи с инцидентом в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В конечном счете подозреваемый вернул деньги матери подростка и выразил раскаяние в своих действиях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.