В Казахстане собираются построить 50 пограничных отделений на границе с Россией

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Казахстана активно осуществляют строительство 20 пограничных пунктов на границе с Россией в рамках реализации национального проекта "Защищенная страна". Эту информацию предоставил первый заместитель начальника профильного департамента Погранслужбы Республики Казахстан Серик Ахметкалиев на брифинге.

"В рамках национального проекта "Безопасная страна" запланировано строительство 50 комплексов пограничных застав. В настоящее время ведется строительство 20 пограничных отделений на северном направлении, на границе с Российской Федерацией. На южных границах идет строительство трех модульных застав", — отметил Ахметкалиев.

По словам заместителя руководителя департамента, Гани Агадилова, в ближайшие два года предполагается провести реконструкцию автомобильных пунктов пропуска на границе.

"Правительством принято решение провести реконструкцию 46 пунктов пропуска по всему периметру границы. В том числе в 2024-2025 годах на казахстанско-российской границе основные пункты пропуска подлежат реконструкции. Это расширение полос движения в пункты пропуска, строительство новых зданий и сооружений для несения службы пограничников, комфортного прохождения лиц и транспортных средств", — пояснил он.

Говоря о пунктах пропуска, Агадилов также подчеркнул, что там будут установлены передовые системы бесконтактного контроля и досмотра.

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