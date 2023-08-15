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Администрация Перми пояснила, почему лев самый дешёвый зверь в зоопарке

Общество

Важные аспекты передачи животных в собственность краевых властей официально обнародованы мэрией Перми. Согласно документу, особенно выделяются цены на некоторых уникальных обитателей местного зоопарка.

Администрация Перми пояснила, почему лев самый дешёвый зверь в зоопарке
Фото: animalwellnessaction. org/endorsements

Документ подробно описывает балансовую стоимость для передачи различных обитателей парка вместе с объектом. Особенно интересно узнать, что цена на одного из африканских львов составляет всего 5 тысяч 385 рублей. Однако самым дорогим обитателем зоопарка является двурогий калао — экзотическая птица, обитающая в тропиках Юго-Восточной Азии. Её стоимость достигает 303 тысяч 333 рублей.

Представители мэрии Перми разъяснили журналистам Properm.ru принципы формирования балансовой стоимости. По их словам, коллекция животных МАУК "Пермский зоопарк" непрерывно развивалась с момента основания в 1933 году. Некоторые животные были переданы в рамках договоров о пожертвованиях и договоров обмена, с учетом равноценного обмена животными. Многие животные были получены безвозмездно.

Процесс бухгалтерского учета включает стоимость животных, которая определяется на момент поступления животного в зоопарк. Основываясь на рыночной стоимости, действующей на тот период времени, или на стоимости приобретения за деньги, бухгалтеры приносят эту информацию на бухгалтерский учёт. Это позволяет более точно оценить имущество.

Мэрия уже вынесла документ о передаче имущества зоопарка в краевую собственность на рассмотрение депутатов Пермской городской думы. Это решение связано с желанием региональных властей управлять зоопарком самостоятельно после завершения строительства новых вольеров на Нагорном.

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Пермский зоопарк
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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