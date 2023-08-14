Член батальона "Азов"* Николай Кущ приговорён к пожизненному сроку

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Боевика запрещённого в России националистического батальона "Азов"* Николая Куща приговорили к пожизненному сроку в колонии особого режима.

Фото: Telegram

Об этом сообщает телеканал RT.

Верховный суд ДНР признал Куща виновным в убийстве раненого сотрудника НМ Донецкой Народной Республики в Мариуполе весной 2022 года. Своё преступление националист снимал на видеокамеру, сообщили в Следственном комитете РФ.

Напомним, ранее к 25 годам срока в колонии строгого режима приговорён один из командиров нацформирования — Анатолий Килюшик.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.





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