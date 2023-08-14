Боевика запрещённого в России националистического батальона "Азов"* Николая Куща приговорили к пожизненному сроку в колонии особого режима.
Об этом сообщает телеканал RT.
Верховный суд ДНР признал Куща виновным в убийстве раненого сотрудника НМ Донецкой Народной Республики в Мариуполе весной 2022 года. Своё преступление националист снимал на видеокамеру, сообщили в Следственном комитете РФ.
Напомним, ранее к 25 годам срока в колонии строгого режима приговорён один из командиров нацформирования — Анатолий Килюшик.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.