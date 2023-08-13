Пушилин: Мариуполь стал совершенно другим городом через год после освобождения

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Мариуполь стал совершенно другим городом через год после освобождения, следует из сегодняшнего заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.

Фото: РБК

По его словам, Мариуполь в целом сегодня не узнать.

"Кто его видел в динамике, кто из вас — это прямо совершенно другой город, чем тот, что мы получили после освобождения", — констатировал Пушилин в поздравительной речи по случаю Дня строителя.

Во многих случаях специалистам удалось восстановить даже те здания, которые, казалось, подлежат сносу, отметил Пушилин. Строительные и ремонтно-восстановительные работы продолжаются в настоящее время на 1,8 тысячи различных объектов. В реализации масштабного проекта участвуют 16 российских субъектов, резюмировал Пушилин.

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