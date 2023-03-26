Президент РФ Владимир Путин признался, что вынужден был нарушить одно правило дорожного движения в ходе своей поездки в Мариуполь.
Путин уточнил, что не был пристёгнут в машине для того, чтобы сохранить возможность как можно скорее покинуть автомобиль, если возникнет такая необходимость.
"Мы же не нарушали ничего. Единственное, что нарушили — без ремня безопасности ездили. Но в таких условиях лучше иметь возможность быстро выйти из машины", — признался Путин журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Президент пояснил, что целью его поездки в Мариуполь стал личный контроль за ходом восстановительных работ, потому что одно дело видеть отчёты на бумаге или экране, и совсем другое — своими глазами.
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