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Песков: в Кремле "никто не поседел" из-за поездки Путина в Мариуполь

Мир

Никто "не поседел" в Кремле из-за того, что лидер РФ Владимир Путин решил посетить Мариуполь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков: в Кремле "никто не поседел" из-за поездки Путина в Мариуполь

Песков уточнил, что Путин держит на контроле ситуацию в новых российских регионах, и вполне естественно, что он захотел посмотреть на происходящее там своими глазами.

"В Кремле никто не поседел, когда Путин принял решение посетить новые территории России", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что Путин всегда старается получать информацию из разных источников, чтобы иметь полную картину по важнейшим вопросам.

А развитие и восстановление новых регионов РФ относится к архиважным государственным задачам, которые президент контролирует круглосуточно. Поэтому то, что Путин решил на месте посмотреть на ситуацию, является логичным и естественным.

"Собственно, Путин всегда так делал", — заключил Песков.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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