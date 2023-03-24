Никто "не поседел" в Кремле из-за того, что лидер РФ Владимир Путин решил посетить Мариуполь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что Путин держит на контроле ситуацию в новых российских регионах, и вполне естественно, что он захотел посмотреть на происходящее там своими глазами.
"В Кремле никто не поседел, когда Путин принял решение посетить новые территории России", — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля добавил, что Путин всегда старается получать информацию из разных источников, чтобы иметь полную картину по важнейшим вопросам.
А развитие и восстановление новых регионов РФ относится к архиважным государственным задачам, которые президент контролирует круглосуточно. Поэтому то, что Путин решил на месте посмотреть на ситуацию, является логичным и естественным.
"Собственно, Путин всегда так делал", — заключил Песков.
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