В нескольких районах Крыма жителей предупредили о предстоящей утилизации боеприпасов

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Республики Крым предупредили жителей о предстоящей утилизации боеприпасов в нескольких районах. Среди них — населенные пункты Симферопольского и Ленинского районов, а также город Старый Крым, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Фото: flickr. com

"Обезвреживание боеприпасов будет проводиться в Ленинском районе в селе Семисотка с 10:00 до 18:00 МСК, в Симферопольском районе в селе Украинка с 10:00 до 14:00 МСК, в городе Октябрьский с 13:00 до 15:00 МСК, в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00 МСК", — написал он.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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