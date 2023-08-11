Власти Республики Крым предупредили жителей о предстоящей утилизации боеприпасов в нескольких районах. Среди них — населенные пункты Симферопольского и Ленинского районов, а также город Старый Крым, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
"Обезвреживание боеприпасов будет проводиться в Ленинском районе в селе Семисотка с 10:00 до 18:00 МСК, в Симферопольском районе в селе Украинка с 10:00 до 14:00 МСК, в городе Октябрьский с 13:00 до 15:00 МСК, в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00 МСК", — написал он.
Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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