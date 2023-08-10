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Стая косаток напала на яхту и оторвала руль у берегов Португалии

1:29
Общество

У берегов Португалии стая косаток совершила нападение на яхту, оторвав у неё руль на глазах у владельца судна. 

Стая косаток напала на яхту и оторвала руль у берегов Португалии
Фото: www.toutvert. fr/orque/

Феп Филусерос, 70-летний моряк, направлялся с мыса Сан-Висенте на португальском побережье во французский город Ройан. Его девятиметровая яхта оказалась преследуемой группой из пяти косаток. Двое из этих хищников отделились от стаи, предприняв нападение на его судно. Филусеросу удалось записать столкновение на видео, на котором видно, как "рыбёшки" легко и непринуждённо отрывают руль у яхты. По мнению Фепа, косатки так развлекались: если бы они действительно хотели потопить судно, легко бы это сделали.

С 2020 года наблюдается всплеск нападений косаток на суда вдоль атлантического побережья Испании и Португалии. Киты демонстрируют скоординированную стратегию нападения на небольшие яхты, намеренно нанося ущерб. Эксперты определили трех молодых косаток, известных как Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис, как виновников всех этих нападений в 2020 году.

Ранее сообщалось, что косатки в Атлантическом океане сорвали соревнования парусных яхт Ocean Race, напав на судно. В течение 15 минут киты активно толкали корпус судна и плавали вокруг него, вызывая значительные разрушения.

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Косатки нападают на яхты
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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