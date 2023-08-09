Принц Гарри официально лишен титула "Его Королевское Высочество"

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Официальный сайт королевской семьи удалил титул принца Гарри, что было сделано в связи с его решением и решением Меган Маркл отказаться от своих королевских обязанностей и переехать из Великобритании в США. Внука королевы Елизаветы II больше не называют "Его Королевским Высочеством". В разделе "Королевская семья" расположение имен принца Гарри и Меган Маркл перенесено на нижнюю позицию: теперь они значатся перед именем опального принца Эндрю.

Фото: popcornnews.ru

Ещё в июне 2021 года титул принца Гарри был удален с мемориальных досок на выставке, демонстрирующей платья, которые носила его покойная мать, принцесса Диана.

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