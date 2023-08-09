Монахи из китайского монастыря Шаолинь расскажут о боевых искусствах на буддистском форуме в Бурятии, сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.
Монахи выступят с докладами и, возможно, продемонстрируют навыки на форуме "Традиционный буддизм и вызовы современности", который состоится в августе.
"Шаолиньские монахи будут рассказывать в том числе про боевые искусства и буддийские практики. Доклады очень интересные, нашим поклонникам боевых искусств будет интересно", — сообщил Маслов РИА Новости.
Кроме того, возможны и показательные выступления.
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