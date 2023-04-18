Далай-лама дал личный совет Филиппу Киркорову

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о том, какой вопрос задал Филипп Киркоров при личной встрече с главой тибетского буддизма Далай-ламой.

Журналистка поведала, что среди знаменитостей России и мира существовала мода посещать духовного лидера буддистов.

"Там были "все" — от писательницы Оксаны Робски и Марии Конте, до Филиппа Киркорова", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак отметила, что при встрече с Далай-ламой отличился Филипп Киркоров, который поинтересовался у верховного буддиста, как быть при неразделённой любви.

"Как жить если любишь женщину а она тебя — нет?" — передала журналистка вопрос певца, который, по её словам, на публике всегда говорил о своей разлуке с Аллой Пугачёвой.

Собчак рассказала, что Далай-лама порекомендовал артисту разлюбить эту женщину и полюбить другую.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал скандальный инцидент с Далай-ламой, который подозрительно вёл себя с мальчиком.

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Далай-лама. О цели жизни