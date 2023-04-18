Ксения Собчак рассказала о том, какой вопрос задал Филипп Киркоров при личной встрече с главой тибетского буддизма Далай-ламой.
Журналистка поведала, что среди знаменитостей России и мира существовала мода посещать духовного лидера буддистов.
"Там были "все" — от писательницы Оксаны Робски и Марии Конте, до Филиппа Киркорова", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Собчак отметила, что при встрече с Далай-ламой отличился Филипп Киркоров, который поинтересовался у верховного буддиста, как быть при неразделённой любви.
"Как жить если любишь женщину а она тебя — нет?" — передала журналистка вопрос певца, который, по её словам, на публике всегда говорил о своей разлуке с Аллой Пугачёвой.
Собчак рассказала, что Далай-лама порекомендовал артисту разлюбить эту женщину и полюбить другую.
Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал скандальный инцидент с Далай-ламой, который подозрительно вёл себя с мальчиком.
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